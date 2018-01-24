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Минстрой в пять раз повысил штрафы для регионов за нарушения при расселении аварийного жилья

УрБК, Москва, 24.01.2018. Минстрой РФ повысил штраф для регионов за срыв сроков устранения недостатков в домах по программе расселения аварийного жилья со 100 до 500 тыс. руб. Об этом сообщила директор департамента городской среды ведомства Оксана Демченко, передает РИА «Недвижимость».



«У нас есть застарелые системные проблемы, которые не решаются долгое время, и это побудило нас к ужесточению ответственности за срыв сроков. Штраф повышен со 100 тыс. до 500 тыс. руб.», — заявила О. Демченко.



Она добавила, что соответствующий приказ уже подписан главой Минстроя РФ Михаилом Менем.



Демченко уточнила, что за повторный срыв сроков расселения также предусмотрен штраф в размере 500 тыс. руб. Также регионы будут платить штрафы за предоставление квартир нестандартных планировок, добавила она.



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