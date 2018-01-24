Новости дня

На базе ММК начинает работу межзаводская школа по обмену опытом специалистов по охране труда

УрБК, Магнитогорск, 24.01.2018. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начинает свою работу магнитогорский этап межзаводской школы по обмену производственным опытом руководителей и специалистов служб охраны труда и промышленной безопасности. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Помимо специалистов ПАО «ММК», участие в мероприятии примут представители Челябинского, Новолипецкого и Нижнетагильского меткомбинатов, Северстали, компании «Металлоинвест» и других ведущих предприятий российской металлургической отрасли — всего около 60 руководителей и специалистов из почти двадцати компаний России и ближнего зарубежья, представленных казахстанским АО «АрселорМиттал Темиртау». Также в обсуждении вопросов, связанных с охраной труда и промбезопасностью, примут участие представители Ростехнадзора, Горно-металлургического профсоюза России и корпорации «Чермет», под эгидой которой проходят подобные межзаводские школы», — говорится в сообщении.



До Магнитогорска участники школы побывали в Челябинске, где познакомились с системой охраны труда Челябинского трубопрокатного завода.



«Программа двухдневного магнитогорского этапа включает в себя, помимо традиционных докладов и дискуссий, обзорную экскурсию на производственную площадку ММК, а также посещение «Школы безопасности» — уникального учебно-тренировочного полигона, построенного на комбинате совсем недавно», — сообщили на ММК.



Ее главная цель — снижение травматизма на производстве, а также отработка навыков работы на наиболее опасных участках. Здесь проходят обучение поступающие на работу в организации Группы ММК, а также действующие сотрудники, которые допустили нарушение техники безопасности или неудовлетворительно сдали ежегодную проверку знаний по охране труда. Помимо компьютерного класса и класса для тестирования, в школе обустроен полигон для отработки навыков по технике безопасности на производстве. Здесь отрабатываются навыки работы в газовой среде, оказания первой помощи пострадавшему, тушения пожаров, основы высотных работ. Подобный учебно-тренировочный полигон во многом не имеет аналогов в регионе и в стране.



Традиционная ежеквартальная межзаводская школа проходит уже в 94-й раз. Каждая такая школа, посвященная тому или иному направлению работы металлургического предприятия, состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводится на предприятиях, участвующих в школе. На межзаводских школах группы специалистов имеют возможность, наряду с посещением производственных участков, рассматривать и обсуждать имеющиеся технические и технологические проблемы. В результате обмена опытом на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализованы многие сотни рекомендаций по улучшению производственного процесса.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: