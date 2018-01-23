Новости дня

С начала 2018 года в Свердловской области на пешеходных переходах получили травмы 22 человека и двое погибли

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. В 2017 году в Свердловской области произошло 255 ДТП с участием пешеходов, сообщает отделение пропаганды УГИБДД по региону.



В результате аварий 25 человек погибли, еще 244 получили травмы. Вместе с тем за прошлый год автоинспекторы зафиксировали более 98 тыс. нарушений ПДД водителями, не предоставившими пешеходам преимущества в переходе проезжей части.



С начала текущего года в регионе на пешеходных переходах получили травмы 22 пешехода, еще 2 пешехода погибли.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: