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С начала 2018 года в Свердловской области на пешеходных переходах получили травмы 22 человека и двое погибли
23 январь 2018 (17:47)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. В 2017 году в Свердловской области произошло 255 ДТП с участием пешеходов, сообщает отделение пропаганды УГИБДД по региону.
В результате аварий 25 человек погибли, еще 244 получили травмы. Вместе с тем за прошлый год автоинспекторы зафиксировали более 98 тыс. нарушений ПДД водителями, не предоставившими пешеходам преимущества в переходе проезжей части.
С начала текущего года в регионе на пешеходных переходах получили травмы 22 пешехода, еще 2 пешехода погибли.
В результате аварий 25 человек погибли, еще 244 получили травмы. Вместе с тем за прошлый год автоинспекторы зафиксировали более 98 тыс. нарушений ПДД водителями, не предоставившими пешеходам преимущества в переходе проезжей части.
С начала текущего года в регионе на пешеходных переходах получили травмы 22 пешехода, еще 2 пешехода погибли.
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