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В МУП «Екатеринбургский метрополитен» сменился директор

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. Директор МУП «Екатеринбургский метрополитен» Владимир Шафрай ушел в отставку. Об этом говорится на сайте организации.



Исполняющим обязанности директора организации назначен главный инженер Андрей Панаиотиди.



Напомним, что Владимир Шафрай возглавил МУП «Екатеринбургский метрополитен» в 2011 году. В 2016 году он стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями.

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