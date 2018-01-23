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В МУП «Екатеринбургский метрополитен» сменился директор

23 январь 2018 (17:23)

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. Директор МУП «Екатеринбургский метрополитен» Владимир Шафрай ушел в отставку. Об этом говорится на сайте организации.

Исполняющим обязанности директора организации назначен главный инженер Андрей Панаиотиди.

Напомним, что Владимир Шафрай возглавил МУП «Екатеринбургский метрополитен» в 2011 году. В 2016 году он стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями.

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