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В Челябинской области в прошлом году выдали 431 тыс. потребительских кредитов

УрБК, Челябинск, 23.01.2018. В 2017 году в Челябинской области было выдано 430 тыс. 849 потребительских кредитов, что на 24,8% выше уровня предыдущего года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Во всех субъектах РФ было выдано 15,25 млн займов, что на 20,9% выше уровня 2016 года.



Больше всего займов оформили жители Краснодарского края (588,4 тыс. ед.), Москвы (573 тыс. ед.), Башкортостана (545 тыс. ед.), Московской области (518 тыс. ед.), Татарстана (495 тыс. ед.) и Санкт-Петербурга (482 тыс. ед.).

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