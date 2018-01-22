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«Синара-Девелопмент» завершила устройство фундамента конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) полностью завершила устройство фундамента конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



«На строительной площадке была произведена установка свайного поля, включающего 2,6 тыс. забивных и буронабивных свай, а также выполнен монтаж верхней части фундамента. Для этого были смонтированы ростверки, которые в будущем распределят нагрузку от несущих элементов сооружения», — говорится в сообщении.



Также строители приступили к монтажу металлокаркаса объекта, к настоящему моменту установлено 1,6 тыс. т металла из планируемых 5 тыс. По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, работы по сборке металлоконструкций планируется завершить к апрелю 2018 года.



«Металлический каркас конгресс-центра монтируется одновременно на нескольких участках, что оптимизирует и ускоряет процесс строительства. В ближайшее время начнется установка железобетонных перекрытий, разделяющих здание на этажи. Также к строящемуся объекту уже подведены внешние инженерные сети, начаты работы по прокладке внутренних коммуникаций», — сообщили в Группе Синара.



Отметим, что конгресс-центр станет центральным элементом архитектурного ансамбля МВЦ «Екатеринбург-Экспо», первый этап строительства которого был завершен компанией «Синара-Девелопмент» в 2013 году. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на июнь 2019 года. Конгресс-центр призван решить задачу расширения возможностей «Екатеринбург-Экспо». Многофункциональный комплекс позволит проводить масштабные мероприятия различного формата на высоком международном уровне.

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