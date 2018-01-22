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Свердловские ТЭЦ увеличили мощность подачи тепла из-за морозов

22 январь 2018 (14:51)

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. В Свердловской области в связи с понижением температуры до -22…-28 градусов увеличена мощность работы тепловых электростанций (ТЭЦ), сообщает пресс-служба регионального филиала группы «Т Плюс».

Температура теплоносителя отпускаемого с ТЭЦ увеличена до 120-138 градусов. Также энергетики подготовились к возможным авариям на сетях: на усиленный режим работы переведены ремонтные бригады и специальная техника, а также оперативный и ремонтный персонал станций и тепловых сетей.

Жителей региона энергетики просят не приближаться к теплотрассам и тепловым камерам.

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