Новости дня
Свердловские ТЭЦ увеличили мощность подачи тепла из-за морозов
22 январь 2018 (14:51)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. В Свердловской области в связи с понижением температуры до -22…-28 градусов увеличена мощность работы тепловых электростанций (ТЭЦ), сообщает пресс-служба регионального филиала группы «Т Плюс».
Температура теплоносителя отпускаемого с ТЭЦ увеличена до 120-138 градусов. Также энергетики подготовились к возможным авариям на сетях: на усиленный режим работы переведены ремонтные бригады и специальная техника, а также оперативный и ремонтный персонал станций и тепловых сетей.
Жителей региона энергетики просят не приближаться к теплотрассам и тепловым камерам.
Температура теплоносителя отпускаемого с ТЭЦ увеличена до 120-138 градусов. Также энергетики подготовились к возможным авариям на сетях: на усиленный режим работы переведены ремонтные бригады и специальная техника, а также оперативный и ремонтный персонал станций и тепловых сетей.
Жителей региона энергетики просят не приближаться к теплотрассам и тепловым камерам.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловские энергетики из-за предстоящих морозов перешли на усиленный режим работы
- ООО «СТК» проведет опрессовки в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 22 по 26 июня
- Параметры теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения Екатеринбурга повышены до 140 градусов
- ОАО «ТГК-9»: из-за грядущего похолодания ремонтные бригады готовятся к возможным аварийно-восстановительным работам
- Отопление пропало у 350 жителей Ростовской области