Дайджест
В Китае рабочим выдали зарплату кирпичами
22 январь 2018 (14:14)
Владелец кирпичного завода в городе Наньчан в китайской провинции Цзянси выплатил своим рабочим зарплату кирпичами. Об этом сообщает News163.com со ссылкой на газету «Цзянси жибао».
Фабрикант задолжал 30 своим работникам-мигрантам зарплату на сумму более чем 900 тысяч юаней (около восьми миллионов рублей). После того, как переговоры с работодателем не дали результатов, они обратились за помощью к местной администрации. Начальника обязали выплатить долги, что он и сделал, но в кирпичном эквиваленте.
Издание не сообщает причину, по которой владелец завода задерживал зарплату, а также остались ли рабочие удовлетворены выплатой.
Фабрикант задолжал 30 своим работникам-мигрантам зарплату на сумму более чем 900 тысяч юаней (около восьми миллионов рублей). После того, как переговоры с работодателем не дали результатов, они обратились за помощью к местной администрации. Начальника обязали выплатить долги, что он и сделал, но в кирпичном эквиваленте.
Издание не сообщает причину, по которой владелец завода задерживал зарплату, а также остались ли рабочие удовлетворены выплатой.
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