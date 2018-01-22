Дайджест

В Китае рабочим выдали зарплату кирпичами

Владелец кирпичного завода в городе Наньчан в китайской провинции Цзянси выплатил своим рабочим зарплату кирпичами. Об этом сообщает News163.com со ссылкой на газету «Цзянси жибао».



Фабрикант задолжал 30 своим работникам-мигрантам зарплату на сумму более чем 900 тысяч юаней (около восьми миллионов рублей). После того, как переговоры с работодателем не дали результатов, они обратились за помощью к местной администрации. Начальника обязали выплатить долги, что он и сделал, но в кирпичном эквиваленте.



Издание не сообщает причину, по которой владелец завода задерживал зарплату, а также остались ли рабочие удовлетворены выплатой.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: