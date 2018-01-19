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Минфин запустил единую информационную систему для застройщиков

УрБК, Москва, 19.01.2018. Минфин РФ запустил единую информационную систему для застройщиков, привлекающих деньги дольщиков в строительство многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Об этом говорится на сайте ведомства.



В системе, созданной по приказу главы Минстроя РФ Михаила Меня, будут отражены все сведения о проектах долевого строительства.



С 28 января все застройщики через ресурс dol.minstroyrf.ru должны будут подавать проектные декларации долевого строительства в электронном виде, заверив их электронной цифровой подписью.



«Это позволит оперативно вносить в них изменения в случае смены сведений о застройщике или об объекте строительства в личном кабинете, а также отправлять эти данные в региональный уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий госконтроль в области долевого строительства, и в Фонд защиты прав дольщиков», — говорится в сообщении.



Проектные декларации смогут подавать и те застройщики, которые только планируют получить разрешение на привлечение средств дольщиков, и те, кто уже работает в сфере долевого строительства.

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