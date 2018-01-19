Новости дня
Российские автомобили заняли четверть отечественного авторынка в 2017 году
19 январь 2018 (11:54)
УрБК, Москва, 19.01.2018. По итогам 2017 года автомобили российского производства заняли четверть (26%) от общего объема отечественного авторынка, свидетельствуют данные «Автостата».
За прошлый год в России было продано 411,8 тыс. автомобилей, выпущенных под отечественными брендами, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом.
Большую часть проданных автомобилей составили машины марки Lada (311,6 тыс. единиц, рост на 17% к 2016 году). Далее следуют легковые автомобили «ГАЗ» — 58,6 тыс. (рост на 5% к 2016 году).
Падение продаж зафиксировано у автомобилей марки «УАЗ» — 41,6 тыс. единиц (уменьшение на 15% к 2016 году).
За прошлый год в России было продано 411,8 тыс. автомобилей, выпущенных под отечественными брендами, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом.
Большую часть проданных автомобилей составили машины марки Lada (311,6 тыс. единиц, рост на 17% к 2016 году). Далее следуют легковые автомобили «ГАЗ» — 58,6 тыс. (рост на 5% к 2016 году).
Падение продаж зафиксировано у автомобилей марки «УАЗ» — 41,6 тыс. единиц (уменьшение на 15% к 2016 году).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- НБКИ: В 2016 году в Свердловской области объем выданных автокредитов вырос на 11,8%
- Продажи подержанных автомобилей Lada в 2016 году снизились на 12%
- Автостат: За год легковые автомобили в России подорожали на 17%
- Свердловская область вошла в первую десятку регионов по количеству проданных автомобилей
- AVITO: иномарки занимают 74% вторичного рынка автомобилей