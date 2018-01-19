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Российские автомобили заняли четверть отечественного авторынка в 2017 году

УрБК, Москва, 19.01.2018. По итогам 2017 года автомобили российского производства заняли четверть (26%) от общего объема отечественного авторынка, свидетельствуют данные «Автостата».



За прошлый год в России было продано 411,8 тыс. автомобилей, выпущенных под отечественными брендами, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом.



Большую часть проданных автомобилей составили машины марки Lada (311,6 тыс. единиц, рост на 17% к 2016 году). Далее следуют легковые автомобили «ГАЗ» — 58,6 тыс. (рост на 5% к 2016 году).



Падение продаж зафиксировано у автомобилей марки «УАЗ» — 41,6 тыс. единиц (уменьшение на 15% к 2016 году).

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