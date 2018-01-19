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Уральский институт энергетического и промышленного проектирования признан банкротом
19 январь 2018 (10:25)
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал АО «Уральский институт энергетического и промышленного проектирования» (Каменск-Уральский) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие действует с 1992 года. Компания осуществляет деятельность в области архитектуры.
С иском о банкротстве АО «Уральский институт энергетического и промышленного проектирования» в апреле 2017 года обратилось в суд ООО «Проекты и технологии — управление и разработка». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 30 млн 656 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие действует с 1992 года. Компания осуществляет деятельность в области архитектуры.
С иском о банкротстве АО «Уральский институт энергетического и промышленного проектирования» в апреле 2017 года обратилось в суд ООО «Проекты и технологии — управление и разработка». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 30 млн 656 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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