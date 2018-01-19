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В Екатеринбурге устранили прорыв магистрального трубопровода на улице Красноуральской
19 январь 2018 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. В Екатеринбурге устранили прорыв магистрального трубопровода на улице Красноуральской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В 05.30 по местному времени ремонтные работы на магистральном трубопроводе в Екатеринбурге завершены. Подача тепла и ГВС потребителям осуществляется в полном объеме», — говорится в сообщении.
Напомним, авария произошла накануне — было обнаружено повреждение на трубопроводе диаметром 500 мм. Подача тепла и горячего водоснабжения была ограничена на улицах Крауля, Ключевская, Металлургов, Викулова, Заводская, Уральских рабочих, Крылова и Токарей.
«В 05.30 по местному времени ремонтные работы на магистральном трубопроводе в Екатеринбурге завершены. Подача тепла и ГВС потребителям осуществляется в полном объеме», — говорится в сообщении.
Напомним, авария произошла накануне — было обнаружено повреждение на трубопроводе диаметром 500 мм. Подача тепла и горячего водоснабжения была ограничена на улицах Крауля, Ключевская, Металлургов, Викулова, Заводская, Уральских рабочих, Крылова и Токарей.
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