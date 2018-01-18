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В Свердловской области прекращено производство по делу о банкротстве завода «Фарфор Сысерти»

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области сегодня прекратил производство по делу о банкротстве дела завода «Фарфор Сысерти» по ходатайству предприятия. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, Сысертский фарфоровый завод был основан в 1956 году, он считается старейшим подобным предприятием Урала. Около 80% технологического процесса на заводе составляет ручной труд. Предприятие выпускает вазы, столовые и чайные сервизы, сувениры и статуэтки на темы уральских сказок и русских былин, а также фарфоровые иконостасы.



В настоящее время 50% предприятия принадлежит «Распорядительной дирекции МУГИСО», 50% — Екатеринбургской епархии.



В июне 2017 года инспекция ФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга обратилась в суд с заявлением о признании завода «Фарфор Сысерти» несостоятельным (банкротом). Сумма исковых требований была указана в размере 71 млн 465 тыс. руб. В дальнейшем стало известно, что правительство Свердловской области запустило комплекс мер по предотвращению банкротства завода, в том числе по погашению задолженности перед налоговыми органами.

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