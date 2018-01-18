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Роспотребнадзор взял на контроль цены в гостиницах Екатеринбурга в связи с ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. Управлениям Роспотребнадзора во всех регионах, где пройдет Чемпионат мира по футболу 2018 года, поручено взять на контроль уровень цен в гостиницах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



Речь идет о соблюдении постановления правительства РФ, которым установлены максимальные и минимальные цены на проживание в гостиницах в период проведения ЧМ-2018 — 47 тыс. руб. и 2 тыс. 610 руб. за сутки соответственно.



Ответственность за исполнение постановления распространяется как на отельеров, так и на турфирмы. В случае нарушения правил виновных будут привлекать по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ.



«Основанием для привлечения к административной ответственности будут являться не только факты нарушения установленного порядка ценообразования, выявленные в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, но и факты завышения соответствующей максимально допустимой стоимости, связанные с бронированием, т.е. предварительным заказом мест и (или) номеров в гостинице заказчиком (потребителем)», — говорится в сообщении.



Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал отельеров в регионе по вопросу завышения цен. Вместе с тем глава региона признался, что не знаком с постановлением правительства РФ, которое ограничивает увеличение цен на проживание в гостиницах.

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