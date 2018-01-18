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Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по развитию конкуренции в здравоохранении

УрБК, Москва, 18.01.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении «дорожной карты» по развитию конкуренции в здравоохранении. Документ опубликован на сайте кабмина.



Утвержденный план направлен на развитие конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и биологически активных добавок.



«В целях развития конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов планом предусматривается совершенствование нормативного правового регулирования государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения, ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, функционирования института взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, закупок лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд», — говорится в сообщении.



Также документом предусмотрено изменение законодательства в сфере охраны здоровья граждан, обязательного медицинского страхования, а также лицензионного законодательства.

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