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Бывшего директора Красноуральского химзавода отправили под домашний арест

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Бывшего директора ООО «Красноуральский химический завод» Ларису Губайдуллину отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Напомним, что женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».



По версии следствия, обвиняемая, исполняя в период с февраля по апрель 2016 года полномочия директора химического завода, не обеспечила выполнение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.



«Изначально органами следствия в отношении подсудимой была избрана мера пресечения — подписка о невыезде. В последующем, при поступлении уголовного дела в Красноуральский городской суд, ей была сохранена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Постановлением Красноуральского городского суда 29 декабря 2017 года женщина была объявлена в розыск в связи с неявкой в судебное заседание, производство по уголовному делу приостановлено. В дальнейшем 15 января 2018 года подсудимая была доставлена в Красноуральский городской суд», — говорится в сообщении.



В судебном заседании гособвинитель заявил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Ларисы Губайдуллиной на домашний арест в связи с неявкой в суд.



Красноуральский городской суд ходатайство удовлетворил. Женщина отправлена под домашний арест на 2 месяца, то есть по 16 марта 2018 года.

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