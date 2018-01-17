Новости дня
Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по приему купюр нового образца
17 январь 2018 (13:01)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 18 по 25 января 2018 года открывает Всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца (2 000 и 200 руб.). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, банкноты номиналом 200 и 2 000 руб. введены в обращение Банком России с 12 октября 2017 года.
В Роспотребнадзоре отмечают, что любой отказ продавца (исполнителя) в приеме новых банкнот в счет оплаты товаров или услуг должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно препятствующее заключению договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг). Такого рода факты могут иметь признаки административного правонарушения, за которое закон предусматривает ответственность: максимальный размер штрафа для юрлиц может достигать 50 тыс. руб.
«Специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр 2 000 и 200 руб., приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой», — поясняют в пресс-службе.
Напомним, банкноты номиналом 200 и 2 000 руб. введены в обращение Банком России с 12 октября 2017 года.
В Роспотребнадзоре отмечают, что любой отказ продавца (исполнителя) в приеме новых банкнот в счет оплаты товаров или услуг должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно препятствующее заключению договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг). Такого рода факты могут иметь признаки административного правонарушения, за которое закон предусматривает ответственность: максимальный размер штрафа для юрлиц может достигать 50 тыс. руб.
«Специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр 2 000 и 200 руб., приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой», — поясняют в пресс-службе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Гознак» выпустил мобильное приложение для проверки подлинности новых купюр
- В Уральском управлении ЦБ признали незаконным отказ от приема новых купюр
- В Екатеринбурге откроется «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
- Часть банкоматов ОАО «Альфа-банк» в Екатеринбурге до сих пор не готова к приему купюр нового образца
- ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проведут горячую линию по вопросам защиты прав потребителей