Новости дня

Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по приему купюр нового образца

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 18 по 25 января 2018 года открывает Всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца (2 000 и 200 руб.). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, банкноты номиналом 200 и 2 000 руб. введены в обращение Банком России с 12 октября 2017 года.



В Роспотребнадзоре отмечают, что любой отказ продавца (исполнителя) в приеме новых банкнот в счет оплаты товаров или услуг должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно препятствующее заключению договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг). Такого рода факты могут иметь признаки административного правонарушения, за которое закон предусматривает ответственность: максимальный размер штрафа для юрлиц может достигать 50 тыс. руб.



«Специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр 2 000 и 200 руб., приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой», — поясняют в пресс-службе.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: