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Обманутые дольщики Арамили вновь организуют пикет в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Обманутые дольщики Арамильского городского округа продолжают проводить протестные акции. Сегодня в 13.30 их представительница выйдет на одиночный пикет рядом с центральным входом Главпочтамта в Екатеринбурге.



Граждане, пострадавшие от действий ООО «Лоджик-Девелопмент» и ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент», требуют выполнения обещаний властей о завершении возведения их жилья.



«Строительство жилых комплексов не ведется с 2015 года, оплаченное жилье не передано нам в установленные договором долевого участия сроки. Из девяти домов под охраной находится всего один объект, остальные комплексы не охраняются и разворовываются.



От действий недобросовестного застройщика пострадали более 400 семей. С сентября 2016 года мы неоднократно обращались в разные инстанции, но кроме формальных отписок и устных обещаний на данный момент ничего фактически не сделано», — поясняют дольщики.



По их словам, при наличии инвестора, готового достроить часть проблемных объектов в Арамильском ГО, чиновники на протяжении четырех месяцев не могут оформить и подписать документы.



«Люди находятся в отчаянии от бездействия и безучастия государственных чиновников. Для того, чтобы обратить внимание на проблему недостроев, мы вынуждены выходить на митинги и пикеты», — отмечают пострадавшие граждане.



Напомним, вчера на одиночный пикет возле здания правительства Свердловской области в Екатеринбурге вышла дольщица третьей очереди ЖК «Светлый 8». Ее дом ООО «Лоджик-Девелопмент» планировало сдать в августе 2016 года, однако стройка была заморожена. От имени всех обманутых застройщиком граждан женщина требовала от властей выполнения их обещаний по решению проблемы долгостроев в Арамильском ГО.

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