Новости дня

Андрей Комаров представил в Москве систему наставничества, действующую на предприятиях Группы ЧТПЗ

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров принял участие в пресс-конференции в Москве, открывшей конкурс лучших российских практик наставничества. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В рамках мероприятия также выступили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.



Конкурс проводится АСИ с целью поиска и сбора успешных практик наставничества и менторинга в России, а также представления их на региональном и федеральном уровнях.



В своем выступлении на пресс-конференции А. Комаров представил систему наставничества, действующую на предприятиях Группы ЧТПЗ, а также рассказал о ее роли в подготовке молодых специалистов и обновлении кадровых ресурсов компании.



«Предприятия Группы насчитывают более 25 тыс. сотрудников, требования к их квалификации, уровню компетенций в целом ряде смежных специальностей в условиях жесткой конкуренции на рынке постоянно растут. Поэтому для нас развитие наставничества — основа развития и успеха в бизнесе. В Группе ЧТПЗ пять категорий наставников различного профиля. В частности, есть «классные папы», которые занимаются детьми из неполных семей. Они ведут ребят, начиная со школьного возраста и заканчивая выходом на работу молодых специалистов после армии. «Классный папа» фактически заменяет во многом отца. Он следит за успеваемостью и посещаемостью. Таким образом, развитие наших студентов происходит не только в профессиональной области, но и в человеческом плане», — отметил А. Комаров.



В рамках конкурса, организованного АСИ, Группа ЧТПЗ представит лучшие практики наставничества, показавшие свою эффективность на предприятиях группы. В том числе компания презентует систему наставничества, лежащую в основе корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для металлургической отрасли — «Будущее Белой металлургии». Кроме того, представители компании примут участие в деловой программе всероссийского форума «Наставник-2018», организованного АСИ.



В пресс-конференции также приняли участие представители госкорпорации «Росатом», РЖД, Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Морского центра капитана Варухина Н. Г.», компаний «Алроса» и «Аэрофлот».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: