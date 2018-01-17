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Минфин Свердловской области объяснил причину увеличения госдолга

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Госдолг Свердловской области по итогам 2017 года увеличился на 3,4 млрд руб. по сравнению с показателями на конец 2016 года, сообщается на сайте областного министерства финансов.



По состоянию на 1 января 2018 года долговая нагрузка региона составила 75,6 млрд руб.



«Рост государственного долга обусловлен увеличением на 2,7 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным на замещение рыночных обязательств под 0,1% годовых, а также ростом на 9,4 млрд руб. обязательств по ценным бумагам (в настоящее время находятся в обращении облигации 2016 и 2017 годов в общем объеме 15,0 млрд руб., в 2017 году осуществлено погашение облигаций 2012 года в сумме 0,6 млрд руб.)», — говорится в сообщении.



Задолженность Свердловской области перед кредитными организациями из общего объема госдолга составила на конец 2017 года 38,9 млрд руб.



Отметим, что совокупный долг всех остальных регионов Уральского федерального округа к концу 2017 года составил 76,9 млрд руб.

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