ЕВРАЗ НТМК признали лучшим благотворителем Среднего Урала

По итогам 2017 года ЕВРАЗ НТМК признали лучшим благотворителем Свердловской области среди предприятий черной металлургии. В 2018 году предприятие продолжает вкладывать средства на реализацию социальных проектов. НТМК уже выделил 2 млн руб. на приобретение интерактивного оборудования для занятий робототехникой в детских садах Нижнего Тагила.«135 наборов распределены в 34 подшефных детских садах ЕВРАЗ НТМК — МАДОУ «Радость». Оборудование предназначено для реализации проекта ранней профориентации «Сегодня дошкольник, завтра — металлург», который повышает у детей интерес к информационным технологиям и популяризирует инженерные профессии», — говорится в сообщении.Для проведения обучающих занятий закуплено современное интерактивное оборудование: конструкторы — «Изобретатель машин», «Фантазер», сенсорный киоск «Игренок», базовые наборы LEGO, игровая развивающая среда «Навигатум в мире профессий», «Магнитные конструкторы», цифровые микроскопы, «Лего-мозайка», обучающий набор «РобоКидс» с программируемым устройством для раннего освоения робототехники.«ЕВРАЗ НТМК много лет помогает нам в организации профориентационной деятельности. Учебные наборы соединили игру и исследовательскую деятельность. Они помогают детям самостоятельно разобраться в азах работы механизмов и электроники, развивают аналитические навыки», — сообщила директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова.ЕВРАЗ шефствует над детскими садами, школами, средними и высшими учебными заведениями Нижнего Тагила и Качканара. При поддержке компании в образовательных учреждениях обновляется учебное оборудование, приобретаются наглядные пособия, современные приборы для проведения опытов, различное интерактивное компьютеризированное оборудование.За каждым подразделением ЕВРАЗ НТМК закреплен соответствующий детский сад, и шефы оказывают посильную помощь: ремонтируют детские площадки, убирают территорию, участвуют в организации праздников. Также для популяризации металлургических профессий ежегодно в основные подразделения комбината организуются познавательные экскурсии для школьников 9-11 классов.За три последних года при поддержке комбинатов в школах Нижнего Тагила и Качканара были обновлены 25 учебных кабинетов и лабораторий, проведены ремонты, установлены пандусы, обеспечивающие доступ в здания людям с ограниченными возможностями здоровья. ЕВРАЗ НТМК оказывает поддержку 30 детским садам МАДОУ «Радость», сотрудничает с базовыми учреждениями высшего и среднего профессионального образования. За последние несколько лет при поддержке комбината было открыто 18 лабораторий для обучения востребованным в металлургии профессиям.ЕВРАЗ также оказывает поддержку учреждениям образования, культуры и здравоохранения в Уральском регионе. С 2007 года реализует социальный проект, направленный на реабилитацию детей с диагнозом детский церебральный паралич. На средства компании в Нижнем Тагиле и Качканаре приобретено медицинское оборудование, открыты сенсорные комнаты и кабинеты реабилитации.С 2007 года проводится грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей». Только в прошлом году ЕВРАЗ направил на реализацию идей общественности двух городов более 6 млн руб. За все время существования конкурса было воплощено в жизнь более 80 проектов.«Приоритетное направление — поддержка спорта. ЕВРАЗ много лет поддерживает волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» и футбольную команду «Горняк-ЕВРАЗ». Компания направляет средства на развитие детского спорта. При содействии ЕВРАЗа оснащаются корты, приобретается оборудование, спортивная форма и инвентарь для детских хоккейных и футбольных команд, секций по тхэквондо, легкой атлетике, гиревому спорту и других спортивных направлений», — отмечают в региональном центре корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК реализуют масштабные социальные программы для своих работников, оказывают помощь ветеранам и молодежи. На предприятиях действуют порядка 20 социальных программ. Это позволяет уральским заводам регулярно занимать лидирующие позиции в рейтинге лучших благотворителей Свердловской области.