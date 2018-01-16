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В Екатеринбурге с февраля изменится схема движения на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная
16 январь 2018 (16:10)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. В Екатеринбурге с 1 февраля 2018 года изменится схема движения транспорта на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная, сообщает официальный портал города.
В результате изменений под запрет попадает разворот по улице Щербакова со стороны Объездной дороги (на пересечении с Самолетной в сторону центра).
Также с февраля вводится запрет прямого движения и поворота налево при выезде с дублера улицы Щербакова (со стороны кругового движения).
В результате изменений под запрет попадает разворот по улице Щербакова со стороны Объездной дороги (на пересечении с Самолетной в сторону центра).
Также с февраля вводится запрет прямого движения и поворота налево при выезде с дублера улицы Щербакова (со стороны кругового движения).
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