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Вторичное жилье в РФ в IV квартале 2017 года снизилось в цене на 3,4%

УрБК, Москва, 16.01.2018. Средняя стоимость предложения на вторичном рынке жилья России в IV квартале 2017 года составила 59 тыс. руб., что на 3,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании проекта Domofond.ru.



Согласно статистике сайта, за год стоимость квартир снизилась в 72 регионах. Лишь в десяти регионах наблюдался рост цены недвижимости.



«На протяжении последних трех лет цена предложения на вторичном рынке жилья закономерно снижается. За минувший год при поквартальном расчете она сократилась на 3,4%, или на 2,9%, если сравнивать декабрь 2017-го с декабрем 2016-го. В IV квартале 2017 года средняя стоимость кв. метра в России не превышала 59 тыс. руб. ― это минимальный показатель за три года. При этом доступность жилья в течение 2017 года повышалась не только за счет цен, но и за счет снижения ипотечных ставок: если в январе средняя ставка равнялась 11,5%, то к декабрю ― уже 9,8%, и это, конечно, поддержало российский рынок недвижимости», ― комментирует руководитель проекта Domofond.ru Анна Березина.

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