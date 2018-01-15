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Североуральский завод ЖБИ признан банкротом

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Североуральский завод ЖБИ» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в 2005 году, расположено в Североуральске. Осуществляет деятельность в области права и бухгалтерского учета, строительство жилых и нежилых зданий и другие виды работ.



С иском о банкротстве ООО «Североуральский завод ЖБИ» в мае 2017 года обратились в суд ООО «Аркаим» и ООО «АбсолютПлюс». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 52 млн 647 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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