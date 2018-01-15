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В Академическом районе Екатеринбурга предложили выгодные условия приобретения готовых квартир
15 январь 2018 (13:07)
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. Застройщик Академического района Екатеринбурга предложил потенциальным покупателям приобрести все готовые одно- и двухкомнатные квартиры с чистовой отделкой в Преображенском квартале по цене 65 тыс. руб. за 1 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».
Привлекательные условия приобретения действительны с 15 по 31 января 2018 года.
«Преображенский квартал, несомненно, стал фаворитом сезона. Квартиры в новом квартале комфорт-класса — выбор для требовательных покупателей, которым важна не только развитая современная инфраструктура, безопасность и атмосфера добрососедства, которая сложилась в районе, но и близость к природе, возможность отдыха на свежем воздухе. Квартал примыкает к будущему Преображенскому парку, что не только определило его название, но и представляет особую ценность для жителей», — говорится в сообщении.
В Преображенском квартале компактно разместится восемь домов с подземными паркингами, уютными оборудованными дворами и спортивными площадками. В шаговой доступности — школы, детская и взрослая поликлиники, отделение связи, МФЦ, магазины, кафе, рестораны. Рядом — остановки общественного транспорта. В квартале запланировано строительство детского сада, а рядом будет построен Дворец дзюдо.
Три первых дома нового квартала уже сданы в эксплуатацию, продажи в них вышли на финальный этап. В рамках действующего ценового предложения одно- и двухкомнатные квартиры в них можно приобрести на специальных условиях по цене 65 тыс. руб. за кв. м.
Готовые квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой — утепленные стальные двери, остекленные балконы, светлые ламинат и межкомнатные двери, обои под покраску, так что заезжать в них можно сразу после оформления документов.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Привлекательные условия приобретения действительны с 15 по 31 января 2018 года.
«Преображенский квартал, несомненно, стал фаворитом сезона. Квартиры в новом квартале комфорт-класса — выбор для требовательных покупателей, которым важна не только развитая современная инфраструктура, безопасность и атмосфера добрососедства, которая сложилась в районе, но и близость к природе, возможность отдыха на свежем воздухе. Квартал примыкает к будущему Преображенскому парку, что не только определило его название, но и представляет особую ценность для жителей», — говорится в сообщении.
В Преображенском квартале компактно разместится восемь домов с подземными паркингами, уютными оборудованными дворами и спортивными площадками. В шаговой доступности — школы, детская и взрослая поликлиники, отделение связи, МФЦ, магазины, кафе, рестораны. Рядом — остановки общественного транспорта. В квартале запланировано строительство детского сада, а рядом будет построен Дворец дзюдо.
Три первых дома нового квартала уже сданы в эксплуатацию, продажи в них вышли на финальный этап. В рамках действующего ценового предложения одно- и двухкомнатные квартиры в них можно приобрести на специальных условиях по цене 65 тыс. руб. за кв. м.
Готовые квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой — утепленные стальные двери, остекленные балконы, светлые ламинат и межкомнатные двери, обои под покраску, так что заезжать в них можно сразу после оформления документов.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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