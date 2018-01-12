Новости дня
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2017 году выросли на 11,9%
12 январь 2018 (17:23)
УрБК, Москва, 12.01.2018. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2017 году составили 1,59 млн штук, что на 11,9% выше уровня предыдущего года. Такие данные представила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) на ежегодной пресс-конференции, передает «Коммерсантъ».
По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, это произошло впервые за четыре года — до этого отрасль демонстрировала только сокращение покупок новых автомобилей.
В декабре продажи выросли на 14% (до 166 тыс. единиц). Как отметил глава АЕБ, после слабого старта 2017 год показал непрерывный рост в каждом месяце год к году начиная с марта.
По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, это произошло впервые за четыре года — до этого отрасль демонстрировала только сокращение покупок новых автомобилей.
В декабре продажи выросли на 14% (до 166 тыс. единиц). Как отметил глава АЕБ, после слабого старта 2017 год показал непрерывный рост в каждом месяце год к году начиная с марта.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле в РФ выросли на 6,9%
- Падение продаж автомобилей в России в 2015 году может составить 24%
- АЕБ ожидает снижения продаж автомобилей в России на четверть
- Продажи легковых и коммерческих автомобилей в России снизились в 2013 году на 5,5%
- В России растут продажи легковых автомобилей