Новости дня

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2017 году выросли на 11,9%

УрБК, Москва, 12.01.2018. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2017 году составили 1,59 млн штук, что на 11,9% выше уровня предыдущего года. Такие данные представила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) на ежегодной пресс-конференции, передает «Коммерсантъ».



По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, это произошло впервые за четыре года — до этого отрасль демонстрировала только сокращение покупок новых автомобилей.



В декабре продажи выросли на 14% (до 166 тыс. единиц). Как отметил глава АЕБ, после слабого старта 2017 год показал непрерывный рост в каждом месяце год к году начиная с марта.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: