Риэлторы разорвали сотрудничество со Сбербанком

В январе 2017 года Сбербанк запустил новый интернет-сервис «ДомКлик» для проведения операций с жильем для клиентов и партнеров банка. Новый проект посеял настоящую панику среди риэлторов, которые стали опасаться, что банк, используя свои мощности, начнет активно вытеснять с рынка агентства недвижимости. В апреле 2017 года между Российской гильдией риэлторов (РГР, штаб-квартира организации расположена в Екатеринбурге) и Центром недвижимости Сбербанка было заключено соглашение, где были четко прописаны права и обязанности сторон. Новый документ, по идее, должен был снять все разногласия между риэлторским сообществом и финансовым учреждением. Однако этого не произошло. Cрок действия старого договора истек 31 декабря 2017 года, и РГР отказалась от заключения аналогичного соглашения на 2018 год.«Договор, заключенный в 2017 году, не работает. Поэтому продлевать его нет смысла. Мы готовы общаться дальше, сотрудничать, дружить в интересах клиентов, но так, чтобы это не нарушало права и Сбербанка, и риэлторов, чтобы сотрудничество приносило пользу», — рассказал президент-элект РГР Арсен Унанян.По его словам, интернет-сервис «ДомКлик» вызывает достаточно много нареканий со стороны профессиональных участников рынка, частных риэлторов и самих потребителей.«Никто не имеет права ограничивать потенциальных покупателей: ни государство, ни банк, ни риэлторские компании в достижении их целей. Мы собрали массу претензий, чтобы передать Сбербанку», — считает Арсен Унанян.Отметим, что в апреле 2017 года от имени Российской гильдии риэлторов договор с банком подписал вице-президент РГР, исполнительный директор Уральской палаты недвижимости (УНП) Рустем Галеев.Он рассказал УрБК, что соглашение о сотрудничестве не было продлено из-за опасений многих риэлторов потерять свою клиентскую базу.«Этот договор предусматривал взаимодействие в части размещения объектов членов РГР на ресурсе «ДомКлик». Прошедшие восемь месяцев показали, что это сотрудничество не соответствует интересам профессионального сообщества и не создает участникам рынка каких-либо дополнительных возможностей. Сейчас срок действия договора истек. РГР больше не рекомендует своим членам размещать объекты на этом ресурсе. Сбербанк работает с каждым агентством недвижимости индивидуально. Структура этого сервиса такова, что размещая информацию о своих объектах, риэлторы фактически делятся с банком информацией о собственных клиентах. Сбербанк вполне может выйти на прямой контакт с этими людьми и предложить им свои собственные услуги. Здесь начинается конкуренция. Некоторые услуги агентств недвижимости дублируются банком», — рассказал Рустем Галеев.Эксперт считает, что Сбербанк в последнее время активно формирует собственную базу недвижимости, которую использует для продвижения своих риэлторских услуг.В результате страдают не только профессиональные участники рынка жилья, но и рядовые потребители.«К нам поступали сигналы о том, что в некоторых российских регионах сотрудники Сбербанка оказывают какое-то давление на агентов, чтобы те призывали своих клиентов заказывать у банка дополнительные услуги. К примеру, страхование, электронную регистрацию. Возможно, это целенаправленная политика Сбербанка. Также не исключено, что это были какие-то перегибы на местах», — заявил Рустем Галеев.Как отмечают участники рынка, сложившаяся ситуация в любом случае не принесет пользу свердловским агентствам недвижимости. В настоящее время многие риэлторы работают на грани рентабельности. В условиях длительной стагнации они едва держатся на плаву. Поэтому появление нового конкурента может ухудшить и без того шаткое положение игроков.