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Официальный курс долл. США снизился на 39 коп., евро вырос на 19 коп.
12 январь 2018 (15:47)
УрБК, Москва, 12.01.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные. Курс долл. США снизился на 39,38 коп., до 56,6 руб., евро вырос на 19,76 коп., до 68,25 руб.
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