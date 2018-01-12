Новости дня

В Свердловской области горел цех ТД «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат»

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. В Свердловской области сегодня утром произошел пожар в здании цеха ООО ТД «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сигнал о возгорании поступил спасателям в 06.42. К моменту прибытия сотрудников МЧС горела кровля и бытовые помещения на втором этаже цеха. Площадь пожара составляла 250 кв. м. Затем она увеличилась в два раза.



«Звеном газодымозащитной службы со второго этажа спасена женщина, которая из-за сильного задымления не смогла самостоятельно эвакуироваться. Пожарные вывели ее из горящего здания в маске «Самоспасатель», — говорится в сообщении.



В течение трех часов пожар был потушен. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Наиболее вероятными эксперты МЧС называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и короткое замыкание электропроводки.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: