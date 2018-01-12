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В Свердловской области горел цех ТД «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат»
12 январь 2018 (14:14)
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. В Свердловской области сегодня утром произошел пожар в здании цеха ООО ТД «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сигнал о возгорании поступил спасателям в 06.42. К моменту прибытия сотрудников МЧС горела кровля и бытовые помещения на втором этаже цеха. Площадь пожара составляла 250 кв. м. Затем она увеличилась в два раза.
«Звеном газодымозащитной службы со второго этажа спасена женщина, которая из-за сильного задымления не смогла самостоятельно эвакуироваться. Пожарные вывели ее из горящего здания в маске «Самоспасатель», — говорится в сообщении.
В течение трех часов пожар был потушен. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Наиболее вероятными эксперты МЧС называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и короткое замыкание электропроводки.
Сигнал о возгорании поступил спасателям в 06.42. К моменту прибытия сотрудников МЧС горела кровля и бытовые помещения на втором этаже цеха. Площадь пожара составляла 250 кв. м. Затем она увеличилась в два раза.
«Звеном газодымозащитной службы со второго этажа спасена женщина, которая из-за сильного задымления не смогла самостоятельно эвакуироваться. Пожарные вывели ее из горящего здания в маске «Самоспасатель», — говорится в сообщении.
В течение трех часов пожар был потушен. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Наиболее вероятными эксперты МЧС называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и короткое замыкание электропроводки.
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