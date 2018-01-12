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В Екатеринбурге задержан инкассатор по подозрению в хищении 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге инкассатора, который подозревается в хищении денежных средств у своих коллег. Об этом УрБК рассказали в пресс-группе городского УМВД.



Как сообщалось ранее, подозреваемый, предположительно, скрылся с деньгами 10 января 2018 года в районе улицы Уральская.



В настоящее время задержанного инкассатора допрашивают в отделе полиции. Уголовное дело на данный момент не возбуждено.



По неподтвержденным данным, у группы инкассаторов на улице Уральской было похищено до 1 млн рублей.

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