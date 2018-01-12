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В Екатеринбурге задержан инкассатор по подозрению в хищении 1 млн рублей
12 январь 2018 (10:58)
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге инкассатора, который подозревается в хищении денежных средств у своих коллег. Об этом УрБК рассказали в пресс-группе городского УМВД.
Как сообщалось ранее, подозреваемый, предположительно, скрылся с деньгами 10 января 2018 года в районе улицы Уральская.
В настоящее время задержанного инкассатора допрашивают в отделе полиции. Уголовное дело на данный момент не возбуждено.
По неподтвержденным данным, у группы инкассаторов на улице Уральской было похищено до 1 млн рублей.
Как сообщалось ранее, подозреваемый, предположительно, скрылся с деньгами 10 января 2018 года в районе улицы Уральская.
В настоящее время задержанного инкассатора допрашивают в отделе полиции. Уголовное дело на данный момент не возбуждено.
По неподтвержденным данным, у группы инкассаторов на улице Уральской было похищено до 1 млн рублей.
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