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ЦБ РФ намерен лишить страховщиков права возмещать выплаты по ОСАГО ремонтом

УрБК, Москва, 12.01.2018. Банк России намерен отстранять страховые компании от натуральных выплат по ОСАГО на срок до года. Соответствующий проект указания регулятор опубликовал накануне на своем сайте.



Согласно документу, срок и характер ограничения будет определять Комитет финансового надзора Банка России в зависимости от количества нарушений страховщика при восстановительном ремонте за год. Если нарушений будет более двух, но менее 1% от общего числа отремонтированных автомобилей, то страховщиков лишат права натуральных выплат на срок до полугода, если свыше 1% — на срок до года.



Право натурального возмещения по ОСАГО — ремонтом — страховщики получили в апреле 2017 года. Автомобили не старше двух лет должны ремонтироваться на авторизованных станциях для сохранения гарантии. На работы дается не более 30 дней, сервис должен находиться не далее 50 км от места аварии или места проживания автовладельца. При невозможности выполнить одно из этих условий и при причинении вреда здоровью автовладельца убытки от ДТП компенсируются деньгами.



По данным Центробанка, сейчас приоритет ремонта над выплатами реализуется в 10% всех страховых случаев по ОСАГО. При этом за 2017 год в службу по защите прав потребителей Банка России поступило около 200 жалоб на натуральное возмещение, в то время как за три квартала 2017 года в ОСАГО урегулировано 2,2 млн страховых случаев.



Замечания к проекту ЦБ принимаются до 25 января 2018 года.

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