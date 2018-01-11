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В Невьянске дважды за отопительный сезон прорвало тепломагистраль на улице Чапаева
11 январь 2018 (17:46)
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. В Невьянске около 15 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии на магистрали, проложенной по улице Чапаева, сообщают очевидцы.
По словам местных жителей, последствия прорыва трубы не могут устранить на протяжении недели. В ГУ МЧС Свердловской области не смогли оперативно прокомментировать информацию о коммунальной аварии.
Прорыв магистрали на улице Чапаева в Невьянске происходит не первый раз за текущий отопительный сезон. В начале ноября 2017 года из-за повреждения трубы также были отключены около 15 домов.
В целом отопительный сезон в Невьянске в прошлом году начался с большим опозданием. Ситуация в муниципалитете дошла до критической точки, и 24 октября 2017 года проблемы с отоплением в Невьянске обсудили в правительстве РФ. О состоянии сетей в городе председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву докладывал его заместитель Дмитрий Козак. После совещания в кабмине в муниципалитете запустили котельные.
По словам местных жителей, последствия прорыва трубы не могут устранить на протяжении недели. В ГУ МЧС Свердловской области не смогли оперативно прокомментировать информацию о коммунальной аварии.
Прорыв магистрали на улице Чапаева в Невьянске происходит не первый раз за текущий отопительный сезон. В начале ноября 2017 года из-за повреждения трубы также были отключены около 15 домов.
В целом отопительный сезон в Невьянске в прошлом году начался с большим опозданием. Ситуация в муниципалитете дошла до критической точки, и 24 октября 2017 года проблемы с отоплением в Невьянске обсудили в правительстве РФ. О состоянии сетей в городе председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву докладывал его заместитель Дмитрий Козак. После совещания в кабмине в муниципалитете запустили котельные.
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