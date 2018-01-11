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ЕВРАЗ НТМК направил 2 млн рублей на покупку интерактивного оборудования для детских садов

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. ЕВРАЗ НТМК выделил 2 млн руб. на приобретение интерактивного оборудования для занятий робототехникой в детских садах Нижнего Тагила. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«135 наборов распределены в 34 подшефных детских садах ЕВРАЗ НТМК — МАДОУ «Радость». Оборудование предназначено для реализации проекта ранней профориентации «Сегодня дошкольник, завтра — металлург», который повышает у детей интерес к информационным технологиям и популяризирует инженерные профессии», — говорится в сообщении.



Для проведения обучающих занятий закуплено современное интерактивное оборудование: конструкторы — «Изобретатель машин», «Фантазер», сенсорный киоск «Игренок», базовые наборы LEGO, игровая развивающая среда «Навигатум в мире профессий», «Магнитные конструкторы», цифровые микроскопы, «Лего-мозайка», обучающий набор «РобоКидс» с программируемым устройством для раннего освоения робототехники.



«ЕВРАЗ НТМК много лет помогает нам в организации профориентационной деятельности. Учебные наборы соединили игру и исследовательскую деятельность. Они помогают детям самостоятельно разобраться в азах работы механизмов и электроники, развивают аналитические навыки», — сообщила директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова.



ЕВРАЗ шефствует над детскими садами, школами, средними и высшими учебными заведениями Нижнего Тагила и Качканара. При поддержке компании в образовательных учреждениях обновляется учебное оборудование, приобретаются наглядные пособия, современные приборы для проведения опытов, различное интерактивное компьютеризированное оборудование.



За каждым подразделением ЕВРАЗ НТМК закреплен соответствующий детский сад, и шефы оказывают посильную помощь: ремонтируют детские площадки, убирают территорию, участвуют в организации праздников. Также для популяризации металлургических профессий ежегодно в основные подразделения комбината организуются познавательные экскурсии для школьников 9-11 классов.

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