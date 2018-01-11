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Официальный курс долл. США вырос на 12 коп., евро — на 17 коп.
11 январь 2018 (14:29)
УрБК, Москва, 11.01.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2018 года. Курс долл. США вырос на 12,23 коп., до 56,9 руб., евро — на 17,45 коп., до 68,06 руб.
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