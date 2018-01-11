Новости дня

Банк России расследует нарушения при покупке 30% акций банка «Открытие»

УрБК, Москва, 11.01.2018. Управление по обеспечению прав инвесторов Банка России возбудило дела об административных правонарушениях в связи с нарушением порядка приобретения акций банка «Открытие». Об этом сообщает «Интерфакс».



Отметим, что ФК «Открытие» проходит процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации финансового учреждения регулятор объявил 29 августа. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником банков с последующей продажей частному инвестору.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: