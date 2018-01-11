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«Синара-Девелопмент» возвела еще две секции ЖК «Перемена» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) завершила строительство еще двух секций ЖК «Перемена», расположенного в Екатеринбурге, в районе Широкая речка по адресу: ул. Евгения Савкова, 4. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



Разрешение на ввод в эксплуатацию построенного жилья было получено 27 декабря 2017 года. Передача ключей новоселам начнется 18 января текущего года.



Общая площадь помещений двух новых секций составила более 32 тыс. кв. м. Это 418 квартир и 11 коммерческих помещений на первом этаже здания. Для удобства жителей построен подземный паркинг, где установлен специальный лифт для маломобильных групп населения.



«Новоселов ждут благоустроенные квартиры с отделкой, в которых установлены входные сейф-двери, межкомнатные двери, пластиковые окна, сантехника, приборы учета воды, тепла и отопления. В комнатах использован износостойкий ламинат и обои под покраску. Во дворе комплекса предусмотрены зоны отдыха для жильцов всех возрастов: установлена яркая развивающая многофункциональная площадка для детей младшего и среднего возраста, для занятий спортом выделена workout-площадка. Для людей старшего возраста и мам, гуляющих с колясками, предусмотрена прогулочная зона с удобными местами для спокойного отдыха», — рассказали в пресс-службе.



В доме представлены студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью от 30 до 60 кв. м. Планировки максимально функциональны: компактный коридор, вместительная гардеробная, просторная кухня, совмещенная с гостиной, и оптимальные по размеру комнаты. В сданном доме в наличии осталось несколько студий, небольшое количество однокомнатных и двухкомнатных квартир.



Инфраструктура района, в котором возводится дом, полностью отвечает потребностям жителей и продолжает активно развиваться, поблизости расположены детские сады, школы, магазины, гипермаркет «Лента». Рядом с домом есть остановка общественного транспорта.



«Мы верны своему принципу всегда выполнять взятые на себя обязательства и сдавать объекты в срок. Ввод в эксплуатацию следующих двух секций ЖК «Перемена» запланирован на четвертый квартал 2018 года, а полностью строительство комплекса будет завершено в 2020 году», — подчеркнул генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

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