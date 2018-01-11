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На ММК ввели в эксплуатацию современный учебно-тренировочный комплекс
11 январь 2018 (10:26)
УрБК, Магнитогорск, 11.01.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) ввели в эксплуатацию современный учебно-тренировочный комплекс. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.
Генеральный директор ММК Павел Шиляев заявил, что основной задачей учебно-тренировочного комплекса является повышение уровня производственной безопасности.
«В силу психологических факторов, каким бы разумным и исполнительным ни был работник, он склонен недооценивать уровень опасности, связанный с каждодневной деятельностью. Сила привычки и, как результат, пренебрежение правилами безопасности, являются ключевыми причинами большинства несчастных случаев, травм и, что самое страшное, смертельных исходов. Основная задача школы безопасности — обучение работников осознанному восприятию опасности», — заявил Павел Шиляев.
Учебный процесс включает в себя комплекс теоретических и практических занятий по программам, разработанным с учётом лучших международных практик.
«Опыт переняли у ведущих металлургических компаний Европы. Концепция такова: периодически напоминать людям правила безопасности, отрабатывать навыки, чтобы это было на уровне рефлексов. Основной инструмент, который используем, — обучение, обучение и ещё раз обучение. В компании Tata Steel, где активно применяется эта методика, уже десять лет нет смертельных случаев на производстве», — объясняет директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григорий Щуров.
Генеральный директор ММК Павел Шиляев заявил, что основной задачей учебно-тренировочного комплекса является повышение уровня производственной безопасности.
«В силу психологических факторов, каким бы разумным и исполнительным ни был работник, он склонен недооценивать уровень опасности, связанный с каждодневной деятельностью. Сила привычки и, как результат, пренебрежение правилами безопасности, являются ключевыми причинами большинства несчастных случаев, травм и, что самое страшное, смертельных исходов. Основная задача школы безопасности — обучение работников осознанному восприятию опасности», — заявил Павел Шиляев.
Учебный процесс включает в себя комплекс теоретических и практических занятий по программам, разработанным с учётом лучших международных практик.
«Опыт переняли у ведущих металлургических компаний Европы. Концепция такова: периодически напоминать людям правила безопасности, отрабатывать навыки, чтобы это было на уровне рефлексов. Основной инструмент, который используем, — обучение, обучение и ещё раз обучение. В компании Tata Steel, где активно применяется эта методика, уже десять лет нет смертельных случаев на производстве», — объясняет директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григорий Щуров.
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