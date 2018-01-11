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В Екатеринбурге на четыре дня закроют движение транспорта по улице Шарташской

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. В Екатеринбурге движение транспорта по улице Шарташской на участке от Кузнечной до Бажова будет закрыто с 23 по 26 января 2018 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



«Причина — строительство газопровода к офисному зданию на улице Шарташской. Работы выполнит АО «Газмонтаж», — говорится в сообщении.

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