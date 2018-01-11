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Около 12 тыс. человек лишились работы в 2017 году из-за ликвидации банков в РФ

УрБК, Москва, 11.01.2018. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2017 году в связи с отзывом лицензий у кредитных организаций и началом осуществления в отношении них ликвидационных процедур уволило около 12 тыс. человек против 13,5 тыс. человек в 2016 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные АСВ.



Банк России в 2017 году вдвое снизил темпы расчистки банковского сектора: с начала 2017 года рынок покинули 50 игроков против почти сотни в 2016 году.



Очистка банковского сектора России от недобросовестных игроков будет продолжаться еще какое-то время, скорее всего, два года, сообщала в декабре глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она возглавляет ЦБ с июня 2013 года, с этого момента в результате «очистки» банковского сектора число банков в РФ сократилось почти на треть.

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