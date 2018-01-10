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В России в 2017 году снизилась самообеспеченность картофелем

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. Самообеспеченность России картофелем в 2017 году составит 90,7% при установленном Доктриной продовольственной безопасности РФ пороговом значении не менее 95%. Это на 7 процентных пунктов ниже уровня 2016 года, сообщает Счетная палата РФ со ссылкой на данные Минфина.



Так, согласно итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016, за последние 10 лет посевные площади под картофелем в хозяйствах населения сократились в 1,7 раза. Численность таких хозяйств населения уменьшилась с 20,2 до 18,7 млн ед. Между тем именно в них производится 80,4% картофеля.



«В результате объемы производства картофеля могут быть сокращены, что может отрицательным образом отразиться на уровне самообеспеченности Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В целом же, по данным Счетной палаты, результаты анализа состояния подотрасли растениеводства в 2015-2017 годах свидетельствуют о росте объемов производства плодово-овощной продукции и снижении импорта по основным видам овощей и фруктов. Так, за 2015-2016 годы импорт овощей сократился в 1,8 раза, плодов и фруктов — на 13,8%.

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