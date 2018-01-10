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В Свердловской области на ремонт гидротехнических сооружений в 2018 году потратят 250 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. В 2018 году в Свердловской области будет проводиться капитальный ремонт семи свердловских гидротехнических сооружений, на трех из них работы будут завершены. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.



Общий объем планируемого финансирования мероприятий на 2018 год составляет 250,1 млн руб., в том числе 151,6 млн руб. составят средства федерального бюджета, 74,6 млн руб. — средства областного бюджета, 23,9 млн руб. будут выделены из муниципальных бюджетов, сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



«Пройдена защита бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов, все мероприятия, планируемые на 2018 год, получили положительное заключение экспертов для выделения средств федерального бюджета. По результатам рассмотрения заявки правительства Свердловской области на 2018 год Федеральным агентством водных ресурсов принято положительное решение о двукратном увеличении объемов финансирования для Свердловской области по мероприятиям, направленным на предотвращение негативного воздействия вод», — сказал А. Кузнецов.



Он уточнил, что в 2018 году планируется завершение капитального ремонта Верхне-Синячихинского гидроузла (МО Алапаевское), Бисертского ГТС (Бисертский ГО) и Камышевского гидроузла (Белоярский ГО). В результате этой работы общая численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на ГТС, будет снижена на 1 тыс. человек. Размер ущерба, предотвращенного в результате приведения в безопасное состояние ГТС, составит около 800 млн руб.



Также будет проводиться капитальный ремонт ГТС Кушвинского гидроузла (Кушвинский ГО, окончание работ запланировано в 2019 году), ГТС Нижнесалдинского гидроузла (ГО Нижняя Салда, окончание работ запланировано в 2020 году), ГТС Александровского пруда на реке Зюрзя (МО Красноуфимский округ, окончание работ запланировано в 2019 году), ГТС Пелевинского гидроузла (Байкаловский муниципальный район, окончание работ запланировано в 2019 году).

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