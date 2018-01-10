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В 2017 году алкоголь в Свердловской области подорожал на 6,8%
10 январь 2018 (15:46)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. В 2017 году алкоголь в Свердловской области подорожал на 6,8% в годовом выражении, сообщает пресс-служба Свердловскстата.
В целом цены на товары в регионе за год выросли на 3,9%, услуги — на 3%. Продовольственные товары без учета алкоголя подорожали на 3,2%, непродовольственные — на 4,3%.
За декабрь цены на товары в Свердловской области выросли на 2,5% в годовом выражении, услуги — 1,7%. Продовольственные товары без учета алкоголя подорожали на 2,2%, алкоголь — на 5%, непродовольственные товары — на 2,7%.
В целом цены на товары в регионе за год выросли на 3,9%, услуги — на 3%. Продовольственные товары без учета алкоголя подорожали на 3,2%, непродовольственные — на 4,3%.
За декабрь цены на товары в Свердловской области выросли на 2,5% в годовом выражении, услуги — 1,7%. Продовольственные товары без учета алкоголя подорожали на 2,2%, алкоголь — на 5%, непродовольственные товары — на 2,7%.
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