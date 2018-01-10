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«Уральские авиалинии» запустили дистанционную продажу билетов за 1 час до вылета рейса

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. «Уральские авиалинии» запустили продажу билетов на сайте, в мобильном приложении и в call-центре за 1 час до вылета рейса. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.



«Теперь каждый провожающий может стать пассажиром, купив билет, даже если до вылета остался всего один час. Сделать это можно через сайт или мобильное приложение, либо позвонив в call-центр. Также можно оплатить дополнительный багаж, выбрать и оплатить комфортное место или перевозку домашнего питомца. Ранее в мобильном приложении продажа билетов закрывалась за 4 часа до вылета рейса, на сайте — за 12 часов», — говорится в сообщении.



Данная опция доступна держателям банковских карт, поддерживающих 3DSecure для безопасных платежей. А при покупке билета через мобильное приложение пассажирам дается дополнительная скидка.



Купить авиабилеты за 1 час до вылета рейса можно на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.

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