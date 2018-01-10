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В Свердловской области 55% организаторов детских праздников нарушают законодательство

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. За время новогодних праздников Управление Роспотребнадзора Свердловской области проверило 160 компаний-организаторов детских мероприятий. В 55% случаев инспекторы выявили нарушения законодательства, рассказал в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.



«В ходе проверок контролировались условия предоставления этих услуг, качество питьевой воды, параметры микроклимата, качество продуктов питания и ряда иных характеристик. Нарушения были выявлены в 55% случаев: по условиям проведения мероприятий, по реализации пищевых продуктов, были претензии к полноте проведения вакцинации персонала, который принимал участие в обслуживании детей», — сообщил Дмитрий Козловских.



По выявленным нарушениям сотрудники надзорного органа составили 106 протоколов по различным статьям КоАП, 21 административное дело уже рассмотрено, общая сумма штрафов предприятиям-нарушителям составила 150 тыс. руб.

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