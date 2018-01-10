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В Талицком и Новолялинском районах назначили новых прокуроров
10 январь 2018 (12:50)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. Приказом генерального прокурора РФ от 25 декабря 2017 года № 1354-к на должность прокурора Талицкого района назначен младший советник юстиции Григорий Чесноков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.
Ранее занимавший эту должность Сергей Симонов был назначен прокурором Нижнесергинского района.
Также приказом № 1355-к на должность прокурора Новолялинского района назначен младший советник юстиции Александр Михайленко, который заменил на этом посту Игоря Ишеева.
Ранее занимавший эту должность Сергей Симонов был назначен прокурором Нижнесергинского района.
Также приказом № 1355-к на должность прокурора Новолялинского района назначен младший советник юстиции Александр Михайленко, который заменил на этом посту Игоря Ишеева.
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