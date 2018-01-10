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Из-за технических проблем в екатеринбургском метро не смогут внедрить повременной тариф
10 январь 2018 (11:01)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. Из-за проблем с техническим оборудованием в екатеринбургском метро пока не внедрят повременной тариф. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Федотов.
На вопрос корреспондента УрБК о возможном отказе некоторых жителей города от поездок в метро в целях экономии чиновник ответил: «Пусть каждый решает сам, как ему будет удобнее».
Напомним, в конце 2017 года были внесены изменения в постановление «О стоимости электронных проездных билетов». Согласно документу, повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга начинает действовать с 1 февраля 2018 года.
На вопрос корреспондента УрБК о возможном отказе некоторых жителей города от поездок в метро в целях экономии чиновник ответил: «Пусть каждый решает сам, как ему будет удобнее».
Напомним, в конце 2017 года были внесены изменения в постановление «О стоимости электронных проездных билетов». Согласно документу, повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга начинает действовать с 1 февраля 2018 года.
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