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Глава Минтруда России раскритиковал существующие нормы потребительской корзины

УрБК, Москва, 09.01.2018. Глава Минтруда России Максим Топилин посчитал, что существующие нормативы потребительской корзины отстают от реальной экономики страны. Об этом министр заявил в интервью «Российской газеты».



По мнению М. Топилина, в первую очередь продуктовый набор потребительской корзины не соответствует нормам здорового питания, которые в 2016 году утвердил Минздрав России. В частности, как полагает глава Минтруда России, в существующем наборе не достает мясных и рыбных продуктов, а также овощей и фруктов.



Кроме того, соотношение продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг в потребительской корзине, по мнению министра, не соответствует нынешнему положению дел в российской экономике.



«В большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума. Он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. Цифры берут разные — от 40 до 60 процентов медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны. Кстати, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43 процента от медианного среднедушевого дохода», — считает глава Минтруда России.



В настоящее время доля продовольственных товаров в потребительской корзине составляет 50%. Остальным двум категориям отведено по 25%.



Максим Топилин не исключил того, что в правительстве могут пересмотреть существующие нормативы.

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