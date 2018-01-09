Новости дня
Глава Минтруда России раскритиковал существующие нормы потребительской корзины
9 январь 2018 (11:24)
УрБК, Москва, 09.01.2018. Глава Минтруда России Максим Топилин посчитал, что существующие нормативы потребительской корзины отстают от реальной экономики страны. Об этом министр заявил в интервью «Российской газеты».
По мнению М. Топилина, в первую очередь продуктовый набор потребительской корзины не соответствует нормам здорового питания, которые в 2016 году утвердил Минздрав России. В частности, как полагает глава Минтруда России, в существующем наборе не достает мясных и рыбных продуктов, а также овощей и фруктов.
Кроме того, соотношение продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг в потребительской корзине, по мнению министра, не соответствует нынешнему положению дел в российской экономике.
«В большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума. Он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. Цифры берут разные — от 40 до 60 процентов медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны. Кстати, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43 процента от медианного среднедушевого дохода», — считает глава Минтруда России.
В настоящее время доля продовольственных товаров в потребительской корзине составляет 50%. Остальным двум категориям отведено по 25%.
Максим Топилин не исключил того, что в правительстве могут пересмотреть существующие нормативы.
По мнению М. Топилина, в первую очередь продуктовый набор потребительской корзины не соответствует нормам здорового питания, которые в 2016 году утвердил Минздрав России. В частности, как полагает глава Минтруда России, в существующем наборе не достает мясных и рыбных продуктов, а также овощей и фруктов.
Кроме того, соотношение продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг в потребительской корзине, по мнению министра, не соответствует нынешнему положению дел в российской экономике.
«В большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума. Он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. Цифры берут разные — от 40 до 60 процентов медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны. Кстати, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43 процента от медианного среднедушевого дохода», — считает глава Минтруда России.
В настоящее время доля продовольственных товаров в потребительской корзине составляет 50%. Остальным двум категориям отведено по 25%.
Максим Топилин не исключил того, что в правительстве могут пересмотреть существующие нормативы.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Потребительская корзина Свердловской области будет формироваться по новой методике
- Минздравсоцразвития РФ: состав потребительской корзины должен быть актуализирован
- Состав и расчет потребительской корзины в России будут пересмотрены
- Величина прожиточного минимума возросла на 3,4%
- В III квартале 2010 года величина прожиточного минимума в России возросла на 1,5%