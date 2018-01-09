Новости дня

На «Екатеринбург Арене» завершены основные строительно-монтажные работы

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) завершила основные строительно-монтажные работы на «Екатеринбург Арене», которая примет Чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации было выдано Ростехнадзором 29 декабря 2017 года.



Вместимость нового стадиона составляет 35 тыс. зрительских мест. При реализации проекта использовались современные инженерные решения и технологии. Уникальной особенностью проекта стало сохранение объектов культурного наследия. В ходе реконструкции восстановлено более 4 тыс. кв. м. исторических стен, воссозданы архитектурные элементы 50-х годов ХХ века: барельефы, скульптуры, лепной декор.



«Спортивный комплекс оборудован надежной системой безопасности и видеонаблюдения. Также на территории установлена современная навигационная система, созданная с учетом универсальных международных обозначений. Внутренние помещения готовы к встрече зрителей и футболистов. Для спортсменов построены вместительные и функциональные раздевалки, оборудованные всем необходимым. На трибунах установлены кресла различных категорий, в том числе для размещения маломобильных граждан, а также сиденья усиленной конструкции, выдерживающие нагрузку свыше 120 кг. Для комфорта зрителей функционируют 26 лифтов с высокой грузоподъемностью. Обустроены скай-боксы и vip-трибуны. Для представителей прессы оборудован комментаторский блок, пресс-центр и рабочие помещения. Полностью благоустроена прилегающая территория. Пространство вокруг «Екатеринбург Арены» станет полноценной спортивно-рекреационной зоной для горожан и гостей», — говорится в сообщении.



«Реконструкция стадиона — почетная и очень ответственная задача. Работы выполнены в строгом соответствии с проектом и установленными сроками в рамках государственного контракта. Важно было учесть каждую деталь, чтобы «Екатеринбург Арена» сохранила свою аутентичность, и вместе с тем отвечала международным стандартам. Теперь можно с гордостью и уверенностью сказать, что нам удалось оправдать возложенные на компанию обязательства», — рассказал генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.



Реконструкция стадиона проведена в рекордно короткие сроки — за 2,4 года. В разное время на стройплощадке над проектом работали от 500 до 1,5 тыс. человек. При возведении стадиона использовалось 90% отечественных стройматериалов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: