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ГАЗЭКС не смог опротестовать штраф в 600 тыс. рублей за неподключение дома в Полевском

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2017. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе штраф в 600 тыс. руб. АО «ГАЗЭКС». Об этом сообщает пресс-служба УФАС Свердловской области.



В начале февраля 2017 года житель Полевского обратился в компанию с заявкой о подключении жилого дома к системе газоснабжения и просьбой заключить с ним договор. По правилам при предоставлении заявителем всех необходимых документов исполнитель обязан в течение 30 дней направить ему подписанный со своей стороны договор.



ГАЗЭКС так и не отправил гражданину договор, а в конце марта выслало письмо, в котором отказал в выдаче технических условий.



Свердловское УФАС усмотрело в действиях ГАЗЭКС административное правонарушение по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ и оштрафовало компанию на 600 тыс. руб.



В ГАЗЭКС посчитали штраф незаконным и попытались обжаловать его в суде. Однако и Арбитражный суд Свердловской области, и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказали компании в удовлетворении требований, оставив в силе постановление Свердловского УФАС.

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