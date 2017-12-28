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В Екатеринбурге выявлена задолженность по зарплате в ОАО «Завод радиоаппаратуры»

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Прокуратура выявила задолженность по зарплате в ОАО «Завод радиоаппаратуры» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным надзорного ведомства, сотрудники предприятия не получали зарплату с апреля 2017 года.



«Прокуратура Екатеринбурга провела оперативные совещания по вопросу погашения задолженности по выплате заработной платы, на которых заслушан руководитель предприятия, истребован график погашения задолженности. Кроме того, прокурор города Светлана Кузнецова лично выехала на предприятие, где встретилась с трудовым коллективом», — говорится в сообщении.



В течение декабря 2017 года была частично погашена задолженность на сумму 8 млн 656 тыс. руб. Оставшаяся часть задолженности составляет 6 млн 317 тыс. руб. за октябрь и ноябрь 2017 года перед 225 работниками.

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